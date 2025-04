Disneyland Paris

Meer dan 518.000 steentjes: zo werd het Lego-kasteel voor de Lego-winkel van Disneyland gemaakt

De vernieuwde Lego-winkel van Disneyland Paris heeft een bijzondere blikvanger: het kasteel van Doornroosje, gemaakt van 518.216 Lego-steentjes. Het gigantische bouwwerk staat voor de etalageruit van de shop, omringd door Disney-personages als Lego-figuren.

In een filmpje op social media laten Lego-specialisten zien hoe het bouwen ervan verliep. Eerst werd een 3D-model gemaakt in de computer. Later zijn bouwers aan de slag gegaan met de honderdduizenden blokjes. In totaal werd er 2566 uur werk in gestoken.

The Lego Store in Disney Village ging afgelopen week open, met een volledig vernieuwd interieur. Ook in de winkel zelf zijn verschillende enorme Lego-creaties te vinden, onder meer van Star Wars- en Marvel-personages en Mickey Mouse als tovenaarsleerling.