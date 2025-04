PortAventura World

PortAventura stelt jubileumviering uit vanwege arbeidsconflict

Een jubileumfeest in het Spaanse attractiepark PortAventura World gaat tot nader order niet door. Aanleiding voor die beslissing is een arbeidsconflict achter de schermen. De directie van het pretparkresort ligt al een tijdje overhoop met vakbonden over een nieuwe cao.

In het paasweekend vond al een 24 uur durende staking plaats, waar bezoekers veel last van ondervonden. Er zijn plannen om op donderdag 1 en vrijdag 2 mei wederom te staken. Eigenlijk had op maandag 28 april een groot evenement plaats moeten vinden om het dertigjarig bestaan te vieren.

PortAventura vindt dat voorlopig niet verstandig. Daarom worden de festiviteiten opgeschort. Er zal op een later moment een nieuwe datum geprikt worden. In een brief aan het personeel schrijft de directie dat de beslissing genomen is "uit respect" voor de huidige situatie.



Saamhorigheid

"We hebben deze beslissing genomen in de overtuiging dat het dertigjarig jubileum gevierd moet worden met sereniteit, saamhorigheid en enthousiasme", luidt de uitleg. Men zal het event alsnog door laten gaan "wanneer de tijd rijp is". Onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst gaan ondertussen door, vooralsnog zonder concrete resultaten.



PortAventura opende op 1 mei 1995. Vandaag de dag is de bestemming het meest bezochte attractiepark van Spanje en één van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Europa. Naast jubileumdecoraties staan verschillende speciale activiteiten op de planning.



Driehonderd drones

Voorbeelden zijn een vernieuwde parade vanaf mei, de toevoeging van driehonderd drones aan avondspektakel FiestAventura vanaf juni en de theatershow Un Viaje Fascinante in Gran Teatro Imperial, over de geschiedenis van het park.