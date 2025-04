Puy du Fou España

Acteur valt van paard in Spaanse stuntshow: gewond afgevoerd naar het ziekenhuis

Een acteur in het historische Spaanse themapark Puy du Fou España is gewond geraakt bij een stuntshow. De man, een 25-jarige ruiter, viel donderdagmiddag van zijn paard in de openluchtvoorstelling El Misterio de Sorbaces.

Hij moest per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek dat het slachtoffer door de klap een gebroken sleutelbeen had opgelopen. Politieagenten kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het arbeidsongeval.

El Misterio de Sorbaces gaat over een verboden liefde tussen een Romeins meisje en een Gotische prins, in het jaar 589. Puy du Fou España is de tweede Puy du Fou-vestiging in Europa, naast het vlaggenship in Frankrijk. Het bedrijf verzorgt ook al jaren de Raveleijn-paardenshow in de Efteling.