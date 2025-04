Efteling

Efteling-cosplay: fan verkleedt zich als spookdirigent Danse Macabre

Is spookdirigent Joseph Charlatan ontsnapt uit de Efteling-attractie Danse Macabre? Daar leek het eerder deze maand even op tijdens fantasy-evenement Elfia Haarzuilens in Utrecht. Het Kaatsheuvelse sprookjespark werd er goed vertegenwoordigd.

Fantasyfeest Elfia trok in een weekend tijd ruim twintigduizend fantsyliefhebbers, die veelal verkleed kwamen. Bij de meest recente editie hadden verschillende bezoekers zich vermomd als Efteling-figuren. Eén cosplayer, Julia Trinket uit Duitsland, transformeerde zichzelf tot dirigent Charlatan.

Volgens het verhaal achter Danse Macabre is Charlatan verdoemd om voor eeuwig de dodendans Danse Macabre te dirigeren met zijn orkest. Hij komt tevoorschijn als een zwevende animatronic bij het orgel in de onheilspellende abdij. Die verschijning vormde de inspiratiebron voor een bijzondere, handgemaakte outfit, inclusief baton en een bijbehorend masker.



Vliegende Hollander

Elfia vond eerder deze maand plaats op het terrein van Kasteel de Haar. Bezoekers konden niet alleen een cosplay-versie van de Efteling-dirigent tegenkomen: ook Vliegende Hollander-kapitein Willem van der Decken, het Ballonnenvrouwtje en Otto en Virginie Charlatan liepen er rond.