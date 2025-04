Efteling

Nieuwe bordjes in de Efteling wijzen bezoekers op milieumaatregelen

Wat doet de Efteling allemaal voor het milieu? Dat kunnen bezoekers van het attractiepark voortaan lezen op verschillende informatieborden. Voorheen hing de Efteling dergelijke maatregelen niet aan de grote klok. Anno 2025 is het bedrijf zo trots op het milieubeleid dat men het publiek er actief over wil informeren.

In totaal zijn er vijf borden neergezet, met teksten in het Nederlands en in het Engels. Wie in het sprookjespark aan de waan van de dag wil ontsnappen, leest nu over zonnepanelen, gasloze verwarming, duurzame afvalstromen, gezuiverd regenwater en het maximale bebouwingspercentage.

Zo klopt de Efteling zichzelf op de borst vanwege milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties. "Alle gebouwen in dit gebied worden gasloos verwarmd", valt te lezen tegenover de Burger Backery. "Daarnaast koken we bij de omliggende horecalocaties zonder inzet van aardgas."



Carports

Op parkeerplaats P2 worden passanten gewezen op zonnepanelen bovenop de carports. "In totaal heeft de Efteling meer dan 25.500 zonnepanelen waarmee we duurzame energie opwekken!"



Bij de kabouterhuisjes in het Sprookjesbos gaat het over vuilnis. "Wist je dat de Efteling ongeveer zestig afvalstromen heeft? Dit betekent dat het afval goed gescheiden wordt. We streven dan ook naar 0 procent restafval in 2030."



Bestrating

In de buurt van de Wensbron beweert de Efteling dat "maximaal 11 procent van het gehele park" bebouwd wordt, zodat "de natuur en de biodiversiteit voldoende ruimte krijgen voor ontwikkeling". Het gaat daarbij om vaste bouwwerken: bestrating telt bijvoorbeeld niet mee als bebouwing.



Op het pad tussen speeltuin Kleuterhof en het Kinderspoor valt nu te lezen dat het oppervlaktewater van vijvers op peil wordt gehouden door gezuiverd regenwater. "Dit doet de Efteling met een eigen systeem! Hierdoor blijven de bootjes van de Gondoletta goed varen."



Neutrale uitstraling

Een woordvoerster vertelt aan Looopings wat het idee erachter is. "We willen onze gasten op een subtiele manier informeren over onze zorg voor de natuurrijke omgeving", legt ze uit. De bordjes hebben bewust een neutrale uitstraling, benadrukt de voorlichtster. Ze zijn bovendien "niet heel groot". Het gaat om blijvende toevoegingen, al zal één bord nog verplaatst worden: die in het Sprookjesbos.