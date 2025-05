Walibi Holland

Pretparkpins gebaseerd op Walibi-achtbaan YoY: 'Ik snap het thema zelf ook niet'

Wat is nou precies het thema van de nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland? Een pretparkshop liet zich inspireren door de dubbele single-rail coaster bij het ontwikkelen van eigen pins. Maar wat dat thema precies moet voorstellen, kan initiatiefnemer Nando de Kroon van Pretparkwinkel.nl niet met zekerheid zeggen.

Dat resulteerde in de productnamen Blad Ofzo en Schelp Ofzo. "De opening van YoY is een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse pretparkwereld, dus daar wilden we graag iets mee doen", legt De Kroon uit. "Bij het ontwikkelen van twee pins hielden we de stijl van de coaster in ons achterhoofd."

Eén pin heeft iets weg van het zilverkleurige decorstuk op het eerste karretje van de blauwe Chill-trein, de ander lijkt op het blad dat we zien op het voorste karretje van de groene Thrill-trein. "Het heeft iets te maken met aarde en zee, maar ik snap het thema zelf ook niet", geeft de maker toe in gesprek met Looopings.



Aanvulling

De onofficiële merchandise werd in eigen huis ontwikkeld: het gaat niet om Walibi-producten. "Maar omdat Walibi's eigen collectie nogal te wensen overlaat, leek ons dit een goede aanvulling", zegt De Kroon. Blad Ofzo en Schelp Ofzo zijn te bestellen op Pretparkwinkel.nl, voor 8,95 euro per stuk of 14,95 euro per set.