Looopings

Laatste Looopings-sleutelhangers met korting te koop

Voor wie nog een Looopings Keychain wil scoren: dit is je kans. De laatste Looopings-sleutelhangers worden nu met korting aangeboden in onze webshop op Pretparkwinkel.nl. In plaats van 5,95 euro gaat het must-have souvenir voor 4 euro over de toonbank. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Het gaat om een stevige metalen sleutelhanger - geleverd in beschermfolie - met het strakke, zwart-witte Looopings-logo, geschikt voor een sleutelbos, rugzak of keycord, of gewoon als verzamelitem. Als de voorraad op is, worden geen nieuwe exemplaren meer gemaakt.

"Handig voor herkenbaarheid in een wachtrij, of om subtiel te laten zien dat je liever discussieert over remsecties dan over voetbal", zegt Pretparkwinkel-oprichter Nando de Kroon erover. "Je sleutelhanger verraadt je passie."



Bestellen

De korting geldt zolang de voorraad strekt. Bestellen kan via de online winkel, waar ook pins en T-shirts verkrijgbaar zijn.