Paniek in Duinrell vanwege vermist meisje (3) bij Tikibad

In attractiepark Duinrell is donderdagavond paniek uitgebroken vanwege een vermist kind. Een 3-jarig meisje was plotseling nergens meer te bekennen in de omgeving van het Tikibad. Uit voorzorg kwamen hulpdiensten massaal ter plaatse. Naast een ambulance werd ook een politiehelikopter opgeroepen.

Die cirkelde zo'n anderhalf uur lang boven het park, melden ooggetuigen. In communicatie met de meldkamer werd gesproken over een "persoon te water".

Op social media verscheen een oproep voor Duinrell-gasten om uit te kijken naar een meisje met een lichte huidskleur, lang bruin haar in een paardenstaart, een zwarte hoodie, een crèmekleurige broek en witte Crocs.



Kleedruimtes

Uiteindelijk bleek het meisje zich niet in het water te bevinden, maar in de kleedruimtes. Daar is het kind in goede gezondheid teruggevonden, vertelt een woordvoerder van Duinrell aan Looopings. "Natuurlijk was dit schrikken voor de ouders, maar gelukkig is het met een sisser afgelopen", zegt hij.