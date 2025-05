Universal Destinations & Experiences

Universal: opening van nieuw themapark Epic Universe gepromoot in Londen

Het Amerikaanse pretparkresort Universal Orlando probeert Engelse toeristen enthousiast te krijgen voor een gloednieuw attractiepark: Epic Universe. Ter gelegenheid van de opening van het themapark vond gisteravond, donderdag 1 mei, een speciaal evenement plaats in de Britse hoofdstad Londen.

Daar kregen gasten alvast een voorproefje op het nieuwe Universal-park, dat op donderdag 22 mei officieel wordt geopend. Ter promotie van Epic Universe verschenen videoprojecties op de gevel van het beroemde bouwwerk Battersea Power Station, gelegen aan de Theems.

Verder waren er verschillende fotopunten in Epic Universe-decors. De marketingstunt werd gesponsord door British Airways Holidays. Het is de bedoeling dat Britten over een paar jaar ook een Universal-park kunnen bezoeken in hun eigen land: in 2031 moet Universal Studios Great Britain openen, op ongeveer anderhalf uur rijden van Londen.



Vijf themawerelden

Epic Universe wordt het vierde themapark binnen Universal Orlando Resort, na Universal Studios Florida (1990), Universal Islands of Adventure (1999) en Universal Volcano Bay (2017). De nieuwe publiekstrekker bestaat uit vijf themawerelden: Celestial Park, Dark Universe, How to Train Your Dragon - Isle of Berk, Super Nintendo World en The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic.