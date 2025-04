Disneyland Paris

Ruwbouw van nieuwe Lion King-attractie in Disneyland Paris kost 66 miljoen euro

Disneyland Paris is ruim 66 miljoen euro kwijt aan de ruwbouw van een nieuwe Lion King-attractie. Dat blijkt uit een openbaar document van Bouygues Construction. Het internationale bouwbedrijf is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het realiseren van de uitbreiding.

Het project prijkt op een affiche waar afgesloten contracten op worden vermeld. Disney wil een Lion King-waterbaan neerzetten in het Walt Disney Studios Park, dat volgend jaar hernoemd wordt naar Disney Adventure World. Bezoekers maken straks een reis door de wereld van de beroemde animatiefilm uit 1994.

Het totale investeringsbudget is niet bekendgemaakt. We weten nu wel hoeveel de ruwbouw zal kosten: 66,2 miljoen euro. Bouygues spreekt over "het bouwen van een bouwwerk waar een attractie in gevestigd is". De opdrachtgever is "vertrouwelijk", maar er staat wel een door Disney gepubliceerd ontwerp bij.



Frozen

Bouygues was eerder ook betrokken bij de nieuwe Frozen- en Marvel-gebieden. Bovenop het astronomische bedrag voor de ruwbouw komt nog het geld voor het ritsysteem, de decoraties, de animatronics, de omliggende infrastructuur en de afwerking. Het is niet uitzonderlijk dat Disney vele tientallen miljoenen euro's in nieuwe attracties steekt.



Zo was men naar verluidt zo'n 200 miljoen euro kwijt voor de Ratatouille-darkride in hetzelfde park, geopend in 2014. The Twilight Zone Tower of Terror kostte in totaal ruim 180 miljoen euro. Ter vergelijking: de Efteling investeerde 35 miljoen euro in de attractie Symbolica (2017). Hetzelfde bedrag ging naar Danse Macabre en het omliggende Huyverwoud (2024).