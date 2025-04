Plopsa Group

Studio 100 weer in rouw: acteur Kabouter Lui op 78-jarige leeftijd overleden

De Vlaamse acteur Chris Cauwenberghs is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend dankzij zijn rol als de voortdurend vermoeide Kabouter Lui in de Studio 100-serie Kabouter Plop, voor het eerst te zien in 1997. Hij stond ook veelvuldig op het podium in de Plopsa-parken, voor het laatst in 2014.

Toen was Cauwenberghs onderdeel van de Paasshow in het pas geopende Studio 100 Theater. Later dat jaar stopte zijn acteercarrière abrupt toen er keel- en lymfeklierkanker bij hem werd vastgesteld. Hoewel hij in 2016 genezen werd verklaard, zocht hij de schijnwerpers niet meer op.

De Plop-shows worden tegenwoordig verzorgd door Kabouter Plop (Walter De Donder), Kabouter Klus (Aimé Anthoni), Kabouter Kwebbel (Agnes De Nul) en Kabouter Smal (Hilde Vanhulle). Naast de kabouterrol was Cauwenberghs decennialang te zien in talloze andere theatervoorstellingen en tv-producties, waaronder de Studio 100-musical Robin Hood.



Succes

Woensdagvond overleed hij in het ziekenhuis aan de gevolgen van hartfalen. "Zijn warme persoonlijkheid en blijvende impact blijven voortleven in de harten van zijn publiek, in het succes van Kabouter Plop, en binnen de Studio 100-familie", schrijven Hans Bourlon en Gert Verhulst in een gezamenlijke verklaring namens hun mediabedrijf.



Kabouter Lui is anno 2025 af en toe nog aanwezig in Plopsaland in de vorm van een mascottepak. De dood van Cauwenberghs komt slechts enkele dagen na het overlijden van Danny Verbiest, de geestelijk vader van de pratende hond Samson en één van de grondleggers van Studio 100.