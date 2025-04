Efteling

Foto's: werkzaamheden bij Kabinet der Vermisten naast Efteling-attractie Danse Macabre

De Efteling is bezig met het oplossen van technische problemen bij het Kabinet der Vermisten, een opvallend decorobject in de buurt van de nieuwe attractie Danse Macabre. De kast fungeert volgens het verhaal als een herinneringsplek voor de muzikanten die op mysterieuze wijze verdwenen zijn.

Het kabinet bevat verschillende bewegende elementen, waaronder een trompet, een viool en een rouwboeket. Verder hangt er een spiegel waarin een lachende doodskop verschijnt. Sinds de opening kampte het onderdeel af en toe met storingen.

Zo was er soms een harde bromtoon te horen. Vandaag gingen specialisten aan de slag met de techniek achter de elementen. De achterzijde van het kabinet kan geopend worden. Er zit een elektriciteitskast in verschuild, zo is te zien op foto's van een passant.