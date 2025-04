Duinrell

Speuractie in Duinrell: wie een bal vindt, krijgt een gratis goodiebag

Het zoeken naar paaseieren in Duinrell is de afgelopen weken goed bevallen. Daarom doet het Wassenaarse attractiepark de paasactie nog eens dunnetjes over, maar dan met speciale ballen.

Ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van Duinrell wordt de komende periode dagelijks een bal verstopt bij een attractie. Dat gebeurt vanaf vandaag tot en met zondag 4 mei. Op de Duinrell-site staat voor elke dag een hint over de locatie.

Zo is de bal vandaag te vinden bij een attractie waarin je het hele park kunt zien. Morgen draait de verstopplek om een vrije val. "Geen rijbewijs nodig, wel goed speurwerk", luidt de hint voor 29 april bijvoorbeeld.



Verrassingen

Het gaat om doorzichtige ballen met een groen kaartje erin. Daarop staat een jubileumembleem. Wie een bal vindt, ontvangt na inlevering bij de informatiekiosk een goodiebag met Duinrell-souvenirs. "De verrassingen kunnen per dag verschillen en zijn op basis van beschikbaarheid", staat in de voorwaarden.