Disneyland Paris

Disneyland Paris komt met goedkopere abonnementen voor kinderen

Kinderen krijgen voortaan korting op een abonnement voor Disneyland Paris. Voorheen hanteerde Disney hetzelfde tarief voor volwassenen en kinderen. Vanaf nu zijn er jaarkaarten speciaal voor de kleintjes, tegen een gereduceerd tarief.

Men maakt gebruik van de categorieën Bronze, Silver en Gold, net als bij de reguliere abonnementen. Zo betalen kinderen tussen 3 en 11 jaar 223 euro voor de Bronze-pas, in plaats van 289 euro. Die variant is 170 dagen per jaar geldig. Silver, met 300 toegangsdagen in het jaar, kost voor kinderen 378 euro in plaats van 499 euro.

De kinderversie van Gold, die op elke openingsdag gebruikt kan worden, gaat voor 523 euro in plaats van 699 euro over de toonbank. Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis naar binnen, kinderen vanaf 12 jaar betalen de prijzen voor volwassenen. Het online reserveren van een bezoekdatum blijft verplicht.



Gratis keycord

Ook voor bestaande abonnees heeft Disneyland een actie in petto: wie vanaf nu een jaarkaart verlengt bij de informatiebalie, krijgt 15 procent korting én een gratis keycord. Dat kan van één maand vóór tot één maand na de einddatum.