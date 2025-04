Efteling

Efteling krijgt tik op de vingers: overkapping gebouwd zonder vergunning

De Efteling heeft een bouwwerk neergezet zonder de bijbehorende vergunning. Het attractiepark kreeg op dinsdag 22 april toestemming om bij de uitgang van De Vliegende Hollander een nieuwe overkapping te bouwen. Eén probleem: die overkapping staat er al sinds begin april.

De tekst bij de op 22 april verleende omgevingsvergunning luidt als volgt: "Toestemming voor het plaatsen van een overkapping boven de uitgang van attractie De Vliegende Hollander aan Europalaan 1, 5171 KW Kaatsheuvel". Men rondde het bouwproject echter al af voordat de benodigde vergunning binnen was.

Om die reden krijgt de Efteling een tik op de vingers van de gemeente Loon op Zand, vertelt een voorlichter van de gemeente aan Looopings. "Ook voor de Efteling geldt dat pas gestart mag worden nadat de omgevingsvergunning is verleend", aldus de woordvoerder.



Consequenties

Wat het park deed, mag dus niet. "We zullen de Efteling daarop aanspreken." Er zijn voorlopig geen verdere consequenties aan verbonden. Omdat de vergunning uiteindelijk wel werd verleend, is de overkapping sinds vorige week niet meer onwettig. De Vliegende Hollander heropende op vrijdag 18 april.