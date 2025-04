Universal Destinations & Experiences

Universal focust op Engeland: geen andere parken meer in Europa

Dat Universal Studios naar Engeland komt, wil niet zeggen dat er in Europa meer Universal-parken gerealiseerd zullen worden. Dat vertelt ontwikkelingsdirecteur Page Thompson in gesprek met de Britse publieke omroep BBC. Hij geeft aan dat de focus volledig ligt op de Engelse locatie: er komen in het continent geen andere Universal-parken meer bij.

De afgelopen jaren werd veel gespeculeerd over een mogelijke overname van het Spaanse pretparkresort PortAventura World door Universal. Dat lijkt nu definitief niet door te gaan. Thompson benadrukt dat Universal Studios Great Britain zeker niet "de eerste van vele" zal zijn. "Dit is onze échte bestemming in Europa, waarmee we bezoekers uit heel Europa verwachten te trekken."

Het Verenigd Koninkrijk stapte in 2020 uit de Europese Unie, maar het land ligt uiteraard nog wel in het Europese continent. Thompson denkt dat in het openingsjaar 30 procent van de bezoekers uit het buitenland zal komen. "We verwachten dus dat we een belangrijke aanjager van toerisme worden."



Kleinste park

De Universal-directeur vindt eigenlijk dat Groot-Brittannië, gezien het aantal toeristen en de bevolkingsomvang, drie van de 25 beste themaparken ter wereld zou moeten huisvesten. "Maar op dit moment zijn er geen. En ons kleinste park dat we exploiteren, trekt negen miljoen mensen. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat er vraag naar is."



De eerste fase van het nieuwe Universal-park omvat een themapark, een hotel en een gebied met vrij toegankelijke restaurants. Dat is echter "slechts het begin", belooft Thompson. Men heeft maar liefst 195 hectare aan grond aangekocht. "We zien het echt als een langetermijnproject, we proberen na te denken over de komende honderd jaar. We hebben nog veel meer grond die we willen ontwikkelen, om meer mensen te lokken."



Vliegveld

De Universal-baas geeft toe dat er wel andere locaties in Europa overwogen zijn. Uiteindelijk kwam de Engelse plaats Bedford als de ideale plek uit de bus. "Het is gewoon een fantastische locatie." Ook de steun van de Britse autoriteiten speelde een belangrijke rol, inclusief uitbreidingen van het spoornetwerk en een nabijgelegen vliegveld.



De bouwplannen worden in de komende maanden ingediend, zodat de werkzaamheden in 2026 kunnen starten. Thompson wil nog niets kwijt over de themagebieden en attracties die Universal voor ogen heeft. "We vinden die speculaties altijd leuk. Het is leuk om te zien wat mensen graag willen zien en wat ze verwachten. Maar we zullen pas ingaan op de specifieke gebieden als de opening dichterbij komt."