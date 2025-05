Efteling

Efteling maakt plannen voor hotelsuite met Max & Moritz-thema

De kwajongens Max en Moritz krijgen waarschijnlijk hun eigen hotelkamer in de Efteling. Er liggen plannen klaar voor een speciale Max & Moritz Suite in het Efteling Wonder Hotel, gebaseerd op de gelijknamige attractie uit 2020. Dat melden ingewijden aan Looopings. Een woordvoerder kan het nieuws nog niet bevestigen.

Het Efteling Wonder Hotel bestaat naast zo'n honderd reguliere kamers ook over twintig themasuites. Voorbeelden zijn de Fata Morgana Suite, de Vliegende Hollander Suite, de Raveleijn Suite, de Droomvlucht Suite en - sinds dit jaar - de Jokie & Jet Suite. Daar komt vermoedelijk dus een Max & Moritz Suite bij.

Het gebeurt regelmatig dat de Efteling bestaande suites een nieuw thema geeft. Zo verving de Jokie & Jet Suite onlangs de Hans Christian Andersen Suite uit 2005. Welke kamer het veld moet ruimen voor Max & Moritz is nog niet duidelijk. Naar verwachting vindt de ombouw eind dit jaar plaats, in het laagseizoen.



Verfafdrukken

De suite moet ogen alsof de brutale broertjes er huisgehouden hebben, met groene en blauwe verfafdrukken op de muren. Ook komen er bijvoorbeeld vuurpijlen en koekoeksklokken. Volgens het verhaal achter Max & Moritz zijn de jongens door hun moeder Frau Schmetterling opgesloten in haar klokkenwerkplaats. Om te ontsnappen, bouwden ze twee zeepkisten.



De Efteling liet zich inspireren door een Duits beeldverhaal uit 1865, geschreven en getekend door Wilhelm Busch. De attractie werd ontworpen door Robert-Jaap Jansen, Karel Willemen en Jeroen Verheij. Verheij was ook verantwoordelijk voor twee horecagelegenheden op het plein: Frau Boltes Küche en Bäckerei Krümel.