Efteling

Efteling vervangt Otto en Virginie Charlatan door 'muzikaal schouwspel met bizarre illusies'

Een muzikaal schouwspel vol wonderbaarlijke experimenten en bizarre illusies. Zo omschrijft de Efteling een nieuwe act bij de attractie Danse Macabre. De afgelopen maanden werd griezelgebied Huyverwoud bevolkt door Otto en Virginie Charlatan, samen met hun draaiorgel Esmeralda.

Looopings kon in februari al melden dat er plannen waren om afscheid te nemen van de oorspronkelijke personages. Nu is duidelijk wat ervoor in de plaats komt: een act met de naam Dr. Charlatans Cabaret Macabre.

Het concept draait nog steeds om de familie Charlatan, die is neergestreken aan de rand van het Huyverwoud. De focus ligt echter niet meer op het draaiorgel of op het verhaal achter het spookspektakel. In plaats daarvan geven de familieleden aan de voet van de oude abdij straks "een demonstratie van hun magische en duistere kunsten". "Kom, kijk en huiver."



Eind juni

Dat zal dus gepaard gaan met muziek, experimenten en illusies. Het nieuwe entertainment moet eind juni van start gaan. Naar verwachting blijven Otto en Virginie Charlatan aanwezig tot eind mei. Ook de omgeving verandert: er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een overdekt podium bij Danse Macabre, op de huidige plek van het orgel.



Naast het Charlatan-entertainment kunnen bezoekers tegenwoordig schuifelende monniken tegen het lijf lopen, de zogenoemde Huyveraars. Die act wordt binnenkort nog aangevuld met de figuren Wammes en de Kattenvanger, zodat op dagbasis wisselende personages te zien zijn.