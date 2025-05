Efteling

Even schrikken: veiligheidsbeugel van Efteling-achtbaan Joris en de Draak gaat open tijdens rit

Een Efteling-bezoeker heeft enkele weken geleden de schrik van zijn leven gehad toen zijn veiligheidsbeugel openging tijdens een ritje in houten achtbaan Joris en de Draak. De beugel bleek niet goed vastgeklikt en gecontroleerd te zijn door het personeel. Dat bevestigt een woordvoerster van de Efteling aan Looopings.

"De beugel was helaas niet goed handmatig gecontroleerd door een medewerker", laat ze weten. "Het gaat dus niet om een technische fout." De karretjes van Joris en de Draak beschikken naast beugels ook over veiligheidsriemen. "De gast is gelukkig altijd veilig geweest omdat hij de riem wel om had en de beugel wel tegen de gast aan zat."

De persoon in kwestie kon daardoor geen onverwachte bewegingen maken. Wel geeft de woordvoerster toe dat het voorval nooit had mogen gebeuren. De Efteling trekt het boetekleed aan. "We kunnen ons goed voorstellen dat dit voor de gast enorm schrikken was. Dit past niet bij een onbezorgd dagje uit."



Passende compensatie

Volgens ooggetuigen ging het om een vrij corpulente man. De Efteling doet daar geen uitspraken over. Wel zegt men dat de gast "met veel aandacht is opgevangen". "Er is een passende compensatie afgesproken." Na afloop kon de bezoeker zijn Efteling-dag voortzetten. Hij is zelfstandig naar huis gegaan.



De voorlichtster benadrukt hoe belangrijk veiligheid is voor de Efteling. Na het incident is intern daarom direct actie ondernomen, vult ze aan. "Onder andere door met het team uitgebreid stil te staan bij wat er is gebeurd en procedures aan te scherpen." Joris en de Draak was na afloop niet langdurig gesloten.



Draak verslaan

De 25 meter hoge dubbele houten rollercoaster, geopend in 2010, werd gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Great Coasters International. Volgens het verhaal proberen bezoekers een draak te verslaan door een ritje te maken in de trein Water of Vuur. De topsnelheid bedraagt 75 kilometer per uur.