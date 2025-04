Disneyland Paris

Chef-kok van nieuw restaurant Disneyland Paris door exen beschuldigd van huiselijk geweld

De beroemde chef-kok achter een nieuw restaurant in Disneyland Paris wordt beschuldigd van huiselijk geweld. Vier ex-partners van Jean Imbert doen in Franse media een boekje open over kleinering, jaloezie en fysieke aanvallen. Sterrenchef Imbert is de grote man achter La Forêt Secrète par Jean Imbert, een pas geopend chic etablissement in het Disneyland Hotel.

Voor La Forêt Secrète bedacht de kok gerechten geïnspireerd op Disney-films, als onderdeel van "een gastronomische reis". Disney was erg trots op de link met de chef. "Jean Imbert is al sinds zijn kindertijd gepassioneerd over Disney-verhalen en Disneyland Paris", viel te lezen in een persbericht.

Men citeerde ook Imbert zelf. "Ik heb een hele speciale band met Disneyland Paris, omdat alle magie uit de films waar ik van droom hier tot leven komt. Dit restaurant is sterk beïnvloed door mijn jeugdherinneringen." Het is de vraag of Disney vandaag de dag nog steeds zo blij is met de link met de bekendheid.



Patroon

Volgens vier exen maakte hij zich namelijk schuldig aan psychisch en fysiek geweld, zo meldt het Franse tijdschrift Elle. Er zou sprake zijn van een "herhaaldelijk, aanhoudend en consistent patroon van kleinering, controle en buitensporige jaloezie".



Eén vrouw geeft aan dat Imbert wilde bepalen met wie ze omging en hoe laat ze thuiskwam. Hij had ook felle kritiek op haar gewicht. Een ander spreekt over "krankzinnige woede-uitbarstingen" en commentaar op haar uiterlijk en kledingstijl. Imbert zou haar ook gebeten hebben.



Geslagen

De derde getuigenis is van een vrouw die beschrijft hoe de chef uit woede haar deur intrapte. Ze diende een klacht in, maar kwam daar later weer op terug. Een vierde vrouw beschrijft hoe ze op een filmset is geslagen door Imbert. Toen ze belde met haar ex zou hij haar hebben gegrepen en een kopstoot hebben gegeven, waarbij het slachtoffer haar neus brak.



Bij monde van zijn woordvoerders ontkent Imbert de meeste beschuldigingen. Hij geeft wel toe dat hij een kopstoot gaf, maar bij dat verhaal zou de juiste context ontbreken. De chef zegt de gevolgen voor de vrouw "diep te betreuren". Disney heeft niet op de zaak geregeerd. Voorlopig is La Forêt Secrète par Jean Imbert gewoon geopend.



Inspirerend

Disneyland-directrice Natacha Rafalski complimenteerde Imbert afgelopen maand nog met zijn lef. "Ik vind de creatieve durf van Jean Imbert in de keuken inspirerend. Dankzij deze samenwerking kunnen onze gasten de magie van hun dag in de parken op een ongeëvenaarde manier voortzetten."