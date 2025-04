Plopsaland Resort

Burger King voor de deur van Plopsaland? Vergunning aangevraagd voor fastfoodrestaurant

Komt er een vestiging van Burger King voor de deur van Plopsaland De Panne? Daar heeft het alle schijn van. De firma Burger Brands Belgium, die in België alle Quick- en Burger King-locaties exploiteert, vroeg een vergunning aan voor het neerzetten van een nieuwe burgertent.

De plek: De Pannelaan 77 en De Pannelaan 81, op de huidige plek van chocoladewinkel Leonidas. Dat is pal tegenover het parkeerterrein van het Plopsaland Theater Hotel. De exacte omschrijving is "slopen gebouwen en bouwen van een fastfoodrestaurant".

Voor het Vlaamse attractiepark zou de komst van een Burger King of een Quick slecht nieuws betekenen. Een horecapunt met relatief goedkope hamburgers op loopafstand concurreert immers direct met de eetgelegenheden in Plopsaland én Restaurant Le Grand Buffet in het Plopsa-hotel.



Beroep

Een woordvoerder van Plopsa kan nog niet aangeven of de pretparkgroep tegen de aanvraag in beroep zal gaan. Dat kan tot half mei. "We zijn ervan op de hoogte en we bekijken de verschillende mogelijkheden, maar er is nog niets beslist", laat hij aan Looopings weten.



Quick en Burger King behoren tot de grootste fastfoodmerken in België. Quick werd opgericht in 1971 en groeide uit tot een bekende Belgische hamburgerketen. In 2016 werd het bedrijf overgenomen door het Franse Groupe Bertrand, dat het Belgische deel later doorverkocht aan Burger Brands. Burger King begon in 2017 met een Belgische expansie. Sindsdien openden tientallen vestigingen, vaak in stedelijke gebieden en langs drukke verkeersassen.