Efteling

Efteling vraagt vergunning aan voor overdekt podium bij Danse Macabre

De Efteling is van plan om bij de nieuwe attractie Danse Macabre een overdekt podium te bouwen. Het attractiepark heeft daarvoor een vergunningsaanvraag gedaan, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Hij geeft ook aan waar het podium moet komen te staan.

Het is de bedoeling om het bouwwerk te realiseren op de plek waar nu draaiorgel Esmeralda te vinden is. Dat orgel wordt gebruikt voor een show met de personages Otto en Virginie Charlatan. Looopings kon in februari al melden dat de Efteling plannen heeft om de figuren naar de achtergrond te schuiven.

Er komt een nieuwe entertainmentact voor in de plaats, waar het podium dus voor nodig is. Details ontbreken nog. De exacte tekst in de aanvraag luidt "vergunning voor het bouwen van een overdekt podium bij Danse Macabre aan Europalaan 1, 5171 KW Kaatsheuvel".



Winkeltjes

Het spookspektakel opende zo'n zes maanden geleden. Volgens het achtergrondverhaal heeft de familie Charlatan zich gevestigd in het griezelige gebied - het Huyverwoud - om te kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van de onheilspellende Abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Ze openden er drie verschillende winkeltjes: In den Swarte Kat, 't Koetshuys en Dr. Charlatans Kwalycke Zaken.