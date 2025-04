Leveranciers

Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma opent nieuw kantoor in Orlando

De bekende Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma heeft een nieuw kantoor in de Amerikaanse staat Florida. Het Limburgse bedrijf vestigde zich in Orlando, dé pretparkhoofdstad van de wereld. De locatie moet gaan dienen als het hoofdkwartier voor Vekoma's activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika.

Het kantoor bevindt zich aan de South Orange Avenue, op ongeveer twintig minuten rijden van Walt Disney World en een kwartier rijden van Universal en SeaWorld. In Orlando vindt ook jaarlijks de grote attractiebeurs IAAPA Expo plaats, in een conferentiecentrum op zo'n vijftien minuten rijafstand van Vekoma.

De leverancier is sinds 2020 steeds actiever op de Amerikaanse markt. Er werden "baanbekende attracties" ontwikkeld voor parken als Dollywood, Holiday Park, Magic Kingdom, Kings Island en Six Flags Great Adventure. "En er zitten voor de komende jaren verschillende nieuwe projecten in de pijplijn", staat in een persverklaring.



Cruciaal

De Nederlandse directrice Anne-Mart Agerbeek noemt de aanwezigheid in Orlando "cruciaal om onze klanten te ondersteunen en onze positie op de lokale markt te versterken". Marketingmanager Ricardo Etges vult aan: "We hadden meer ruimte nodig om ons toenemende aantal teamleden te huisvesten en om ruimte te creëren voor verdere groei van de lokale groep."



Buddy Dyer, burgemeester van Orlando, zegt "trots" te zijn dat de innovatieve Nederlandse firma voor zijn stad heeft gekozen. "Als wereldleider in de attractiebranche versterkt de uitbreiding hier de reputatie van onze stad als innovatiehub." Het bedrijf is een belangrijke leverancier voor Disney. Zo zijn zes van de acht rollercoasters in Walt Disney World afkomstig van Vekoma.



Nieuwe banen

Bij de opening van het kantoor was ook Jakob Wahl aanwezig, algemeen directeur van branchevereniging IAAPA. Voor het kiezen van de locatie werd samengewerkt met het Orlando Economic Partnership (OEP). Men verwacht de komende achttien maanden verschillende nieuwe banen te creëren.