Onderzoeker verwacht aanpassingen bij Efteling-attractie Fata Morgana: 'Clichébeeld van Arabische wereld'

De Efteling gaat op termijn aanpassingen doorvoeren bij de klassieke attractie Fata Morgana. Dat is de verwachting van Theo Meder, volksverhaalonderzoeker aan het Meertens Instituut. Het attractiepark veranderde de afgelopen jaren al verschillende attracties, denk aan Carnaval Festival, Monsieur Cannibale en Droomvlucht.

Meder verwacht dat Fata Morgana uit 1986 de volgende op het lijstje is, zegt hij in een interview met het Brabants Dagblad. Hij trekt de vergelijking met verdwenen tradities als katknuppelen, palingtrekken, ganstrekken en Zwarte Piet. Volgens de onderzoeker zijn paasvuren en vuurwerk hetzelfde lot beschoren.

En de Efteling? "In de Efteling kan veel behouden blijven, maar bijvoorbeeld Fata Morgana geeft een clichébeeld van de Arabische wereld: het onwerkelijke westerse beeld van het Midden-Oosten uit 1001 Nacht. Waarschijnlijk gaat daaraan in de toekomst nog wel gesleuteld worden."



Serieus

Efteling-ontwerper Sander de Bruijn benadrukt in een reactie dat Fata Morgana gebaseerd is op verhalen, niet op de werkelijkheid. "Bij Fata Morgana blijven we trouw aan het sprookje en wat het representeert. Het zijn scènes uit 1001 Nacht, geen standaard Arabische stad. Maar we kijken altijd serieus naar kritiek. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich in de verhalen kan herkennen."



Om die reden zijn er vandaag de dag bijvoorbeeld gekleurde elfjes te vinden in Droomvlucht. De Bruijn geeft aan dat de Efteling ook openstaat voor de komst van verhalen uit andere culturen, zoals Anansi: een mythische spin uit West-Afrika.



Open houding

De Bruijn: "Het zou zeker kunnen dat Anansi erbij komt. We hebben een open houding naar nieuwe verhalen. Je kunt er geen datum op plakken, maar het is voorstelbaar en zeer welkom. Net zoals met eerdere nieuwe sprookjes, wachten we op het juiste moment en de juiste inhoudelijke keuze."



De Efteling maakt er geen geheim van momenteel plannen te maken voor een ingrijpende verbouwing van Fata Morgana. Volgens directeur Fons Jurgens hebben met name "de thematisering en de animatronics" aandacht nodig. Hij beloofde eind vorig jaar wel dat men niet "iets heel vreemds" van plan is. "Ik denk dat de Fata Morgana grotendeels blijft zoals-ie is."