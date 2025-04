GaiaZoo

5 hectare voor uitbreidingen: wat doet GaiaZoo na de overname door Burgers' Zoo?

Wat gebeurt er met GaiaZoo nu de Limburgse dierentuin wordt overgenomen door Burgers' Zoo? Voorlopig hoeven bezoekers geen ingrijpende veranderingen te verwachten, vertellen de directeuren van beide parken in een interview. Wel overweegt men om in GaiaZoo op de langere termijn verblijfsaccommodaties te realiseren.

Het Limburgse dierenpark beschikt over veel grond voor toekomstige uitbreidingen. Daar zouden bezoekers kunnen overnachten tussen de dieren, zegt Gaia-baas Rob Huppertz in gesprek met de podcast Zoo Inside. "We hebben nog ongeveer een kleine 4, 5 hectare aan uitbreidingsgebied. Dat was ooit een openluchtzwembad en dat ligt in een prachtige vallei, omgeven door groen."

Huppertz wil daar de komende tijd "goed over gaan nadenken" met Burgers' Zoo-directeur Alex van Hooff, op papier zijn nieuwe baas. "Ik denk dat we daar echt iets heel bijzonders kunnen ontwikkelen, voor dieren, voor mensen. En mogelijk ook wel iets met overnachten. Dat is in ieder geval iets waar we alle twee wel een gevoel bij hebben, dat dat zou kunnen."



Beekse Bergen

De Gaia-directeur tempert de verwachtingen: bezoekers hoeven geen gigantisch vakantiepark te verwachten zoals het Safari Resort van concurrent Beekse Bergen. "Niet zo grootschalig als bijvoorbeeld onze collega's van Libéma dat kunnen doen, maar veel meer klein en fijn. Meer hoogwaardig en wat beperkter in omvang."



Er is nog geen definitieve beslissing over genomen. Wel is duidelijk dat beide parken hun eigen identiteit moeten behouden, legt Van Hooff uit. "Het is dus niet dat de naam in Arnhem wordt veranderd in GaiaZoo Arnhem, of dat het in Kerkrade Burgers' Kerkrade wordt. Dat is totaal niet de bedoeling." Mogelijk komt er wel een combi-abonnement.



Burgers' Bush in Limburg

De parken worden zeker geen kopieën van elkaar, belooft Van Hooff. "We gaan niet hier in Arnhem precies hetzelfde doen als in Kerkrade of andersom." Dus er komt geen Burgers' Bush in Limburg? "Tuurlijk kun je altijd kijken: wat kunnen we van elkaar leren? Natuurlijk zou het kunnen zijn dat het interessant is om in Kerkrade iets te bouwen wat weerbestendiger is."



De huidige eigenaren van GaiaZoo wisten één ding zeker: het park hoefde niet verkocht te worden aan de hoogste bieder. Een internationale pretparkgroep als Parques Reunidos of Looping had absoluut niet de voorkeur, benadrukt Huppertz. Ook een rijke sjeik uit Abu Dhabi of Dubai was "geen optie". "We wilden niet één of andere partij die ging saneren hier en de maximale kosten eruit ging halen."



Veel geld uit halen

Van Hooff heeft een andere werkwijze en een andere visie dan internationale groepen of buitenlandse ondernemers. "Het is ook niet zo dat wij het als een investering zien waar we zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld uit moeten halen. We willen heel graag dat beide parken een toekomstbestendige manier van werken hebben."



Heeft de kostbare overname - ruim 16 miljoen euro - nog gevolgen voor de ontwikkeling van Burgers' Zoo? Elke euro kan immers maar één keer uitgegeven worden. "Het geld wat we nu gebruiken om Gaia te kopen, dat kunnen we niet nog een keer gebruiken. Maar tegelijkertijd zijn we dermate financieel gezond dat we door kunnen met vernieuwen en veranderen. We hebben het erover gehad met de financiële instellingen. De plannen bij Burgers' Zoo worden verder uitgewerkt."