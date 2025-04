Technisch probleem houdt drakenattractie in Avonturenpark Hellendoorn aan de grond

Avonturenpark Hellendoorn

Een familieattractie in Avonturenpark Hellendoorn staat al een paar weken stil vanwege een technisch probleem. De heen en weer slingerende schijf Drakennest moest kort na de seizoensstart op zaterdag 5 april gesloten worden. De reden: een kapotte motor.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings. Naar verwachting kan het mankement in de loop van volgende week verholpen worden.

De timing van het defect is voor Hellendoorn extra zuur. "De motor was afgelopen winter juist gereviseerd, op dit kapotte onderdeel na", legt de voorlichter uit. "Dit is natuurlijk niet wat je graag ziet."



Zusterpark

Drakennest is een attractie van het type mega disk'o, gebouwd door de Italiaanse firma Zamperla. Het gaat om een tweedehands exemplaar, afkomstig uit het Spaanse zusterpark Isla Mágica. Hellendoorn opende de ride in 2017 als onderdeel van een drakengebied.