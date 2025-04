Walibi Holland

Instagram-volgers van Walibi Holland zijn genadeloos eerlijk over nieuwe achtbaan

Overtreft de nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland de bekende Goliath? Die vraagt stond vandaag centraal in een story op het officiële Instagram-account van het pretpark. Opvallend veel fans blijken de voorkeur te geven aan een rollercoaster die er al 23 jaar staat: geen van beide YoY-banen krijgt meer stemmen dan de iconische mega coaster.

YoY bestaat uit twee tracks: Chill, die niet over de kop gaat, en Thrill, met zes inversies. "Chill, Thrill of toch nog liever Goliath?", kregen de 127.000 Instagram-volgers van het attractiepark vanmiddag voorgeschoteld. Ze reageerden meedogenloos eerlijk: al snel moesten de YoY-opties het onderspit delven.

Maar liefst 48 procent van de stemmen was voor Goliath. 42 procent koos voor Thrill. Chill kwam niet verder dan 11 procent. Het zijn geen leuke cijfers voor Walibi. Het park investeerde bijna 18 miljoen euro in de gloednieuwe attractie, afkomstig van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction. Bovendien loopt momenteel een grote reclamecampagne om Nederland enthousiast te krijgen voor de toevoeging.



Publiekslieveling

Wat pretparkfans betreft wordt publiekslieveling Goliath dus niet zomaar van de troon gestoten. Het blauwe monster werd destijds gebouwd door Intamin Amusement Rides uit Liechtenstein. De ruim 46 meter hoge en 1200 meter lange achtbaan haalt een topsnelheid van 106 kilometer per uur. YoY is 29 meter hoog en - per baan - 655 meter lang. Treinen gaan 80 kilometer per uur.