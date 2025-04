Plopsa Coo Ardennes

Nieuwe K3-attractie geopend in België

In een Plopsa-pretpark in de Waalse Ardennen is een nieuwe K3-attractie geopend. Op de oude plek van een arcadehal realiseerde Plopsa Coo Ardennes de K3 Disco: een discoruimte met een lichtgevende dansvloer, discoballen en hits van de populaire meidengroep van Studio 100.

Jonge en oude fans kunnen er losgaan op de liedjes van zangeressen Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Julia Boschman. Vergelijkbare K3-belevingen bestaan al langer in de zusterparken Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Indoor Coevorden.

In Coo werd K3 reeds vertegenwoordigd bij de attractie De Autorijschool, een overdekte parcours met autootjes. Plopsa Coo Ardennes is het tweede openluchtpark van de Plopsa Group in België, naast Plopsaland De Panne. In juli wordt de naam van de bestemming gewijzigd in Plopsaland Ardennes.