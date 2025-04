Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt eerbetoon aan Disney Cruise Line met speciale meet-and-greets

Disneyland Paris zet de Disney Cruise Line in de schijnwerpers. Speciaal voor abonnementhouders van het Europese Disney-resort zijn er de komende tijd meet-and-greets met twee figuren in nautische stijl: piratenkapitein Jack Sparrow uit Pirates of the Caribbean en Mickey Mouse in zijn kapiteinsoutfit.

Disney runt niet alleen verschillende pretparkresorts in de Verenigde Staten, Azië en Europa, maar ook zes cruiseschepen: Disney Magic (1998), Disney Wonder (1999), Disney Dream (2011), Disney Fantasy (2012), Disney Wish (2022) en Disney Treasure (2024).

Later dit jaar moeten de schepen Disney Destiny en Disney Adventure in gebruik genomen worden, nummers zeven en acht. Het cruisethema diende als inspiratiebron voor een nieuwe editie van het concept Pop-Up Surprises, geïntroduceerd in 2023.



Reserveren

Daarbij zorgt Disneyland Paris geregeld voor bijzondere ontmoetingen met Disney-figuren in een bijpassend decor, alleen voor abonnees. Jaarkaarthouders kunnen een meet-and-greet gratis online reserveren tot en met zondag 18 mei. De locatie bevindt zich naast souvenirwinkel Constellations in het Disneyland Park.