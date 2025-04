Kermis

Meerdere gewonden bij ongeluk met zweefmolen op Duitse kermis

Vijf bezoekers van een Duitse kermis zijn maandag gewond geraakt bij een ongeluk met de grote zweefmolen Aviator. Dat gebeurde toen de gondels op hoge snelheid bleven draaien tijdens het dalen. Ze botsten daardoor tegen masten met lampen en borden aan.

De slachtoffers zijn vier kinderen en één volwassene. Twee van hen liepen lichte verwondingen op, bij drie andere personen waren de verwondingen ernstiger. Naast ambulances en brandweer kwamen uit voorzorg ook twee traumahelikopters ter plaatse.

Aviator is een 32 meter hoge attractie van het type starflyer, in 2016 gebouwd door de Tsjechische fabrikant Smart Technik. Het incident vond plaats tijdens het Frühlingsfest in de stad Bayreuth, gelegen in de deelstaat Beieren. Dat evenement duurt nog tot en met zondag 27 april.



Keuringsinstantie

Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Volgens de exploitant was de attractie recentelijk nog gecontroleerd door keuringsinstantie TÜV. Autoriteiten gaan uit van een technisch defect. Het gebied rond de zweefmolen is afgezet met bouwhekken.