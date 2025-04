Marvel: The Exhibition - Universe of Super Heroes

Originele kostuums en exclusieve rekwisieten: Marvel-expositie in Duitse stad Keulen

Marvel-fans kunnen dit voorjaar terecht in de Duitse stad Keulen voor een speciale tentoonstelling. De beleving Marvel: The Exhibition behandelt 85 jaar Marvel-geschiedenis aan de hand van authentieke kostuums, bijzondere striptekeningen en andere Marvel-rekwisieten.

Bezoekers worden ondergedompeld in de wereld van superhelden als Spider-Man, Iron Man, Captain America, Thor en Black Panther. In totaal zijn er meer dan tweehonderd items zichtbaar. Interactieve elementen en geluidseffecten moeten de Marvel-verhalen tot leven wekken.

Enkele hoogtepunten zijn originele outfits uit Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012) en The Marvels (2023). Marvel-kenners zullen ook enthousiast worden van de hamer uit Thor: Love and Thunder (2023), het schild van Captain America uit The Falcon and Winter Soldier (2021) en de handschoen van Thanos uit Avengers: Infinity War (2018).



Harry Potter

Het is voor het eerst dat de ervaring zo dicht bij huis te bezoeken is. In Europa was Marvel: The Exhibition tot nu toe op twee plaatsen te zien: Basel in Zwitserland en de Spaanse hoofdstad Madrid. In Keulen streek de tentoonstelling afgelopen maand neer in museumcomplex Odysseum, bekend van Jurassic World: The Exhibition en Harry Potter: Visions of Magic.



De expositie is de komende maanden geopend van dinsdag tot en met zondag. Tickets zijn online verkrijgbaar voor 19 tot 31 euro per persoon, afhankelijk van de bezoekdatum en het tijdslot. Kinderen tot 5 jaar mogen gratis naar binnen.