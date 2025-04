Disneyland Paris

Video: Knabbel en Babbel stelen de show als dj-duo Daft Punk in Disneyland Paris

Eén van de hoogtepunten van een nieuw festival in Disneyland Paris is een optreden van Knabbel en Babbel in wel heel bijzondere outfits. De bekende eekhoorns hebben zich ter gelegenheid van het Disney Music Festival uitgedost als het beroemde Franse dj-duo Daft Punk.

Knabbel en Babbel verschijnen meermaals per dag op het podium tijdens de finale van de zangshow Disney Music Hits Concert in Videopolis, de theaterzaal bij snackrestaurant Café Hyperion in parkdeel Discoveryland. Na een introductie op een videoscherm nemen de Disney-figuren plaats achter de draaitafel.

Daar remixen ze als het ware Disney-klassiekers. Knabbel en Babbel dragen futuristische pakken met brillen gebaseerd op de robothelmen van Daft Punk. In het Frans heten de eekhoorns Tick en Tack, de Engelstalige benamingen zijn Chip en Dale.



Harder, Better, Faster, Stronger

Daft Punk, actief tussen 1993 en 2001, bestond uit Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo. Ze scoorden grote hits met nummers als One More Time, Around the World, Harder, Better, Faster, Stronger en Get Lucky, een samenwerking met Pharrell Williams.



De heren stonden bekend om hun elektronische muziekstijl, innovatieve aanpak en mysterieuze imago, mede dankzij de helmen. Naar verluidt heeft Disneyland Paris het duo ooit proberen te strikken voor lanceerachtbaan Rock 'n' Roller Coaster, geopend in 2002. Toen dat niet lukte, ging men in zee met rockband Aerosmith.