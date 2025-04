Pleasure Beach Resort

Merkwaardige evacuatie bij 48 jaar oude achtbaan: medewerkers trekken bezoekers vooruit

Een evacuatie bij een nostalgische rollercoaster in Engeland had onlangs meer weg van een wedstrijdje touwtrekken. In attractiepark Pleasure Beach viel de klassieke paardenachtbaan Steeplechase stil. Om ervoor te zorgen dat de passagiers veilig konden uitstappen, bonden medewerkers een touw om één van de karretjes.

Vervolgens werd het paard - met daarop een ouder en een kind - langzaam maar zeker vooruit getrokken. Daar waren vijf sterke werknemers voor nodig. Beelden van het tafereel verschenen op social media.

Toen de gondel eenmaal in beweging kwam, begonnen toeschouwers enthousiast te roepen en te zingen. Uiteindelijk lukte het om het paard richting de kettinglift te duwen, waar het karretje bleef haken dankzij de terugrolbeveiliging.



1977

Daar konden de bezoekers de attractie alsnog verlaten. Steeplechase opende in 1977, 48 jaar geleden. De achtbaan, gebouwd door de verdwenen fabrikant Arrow Dynamics, bestaat uit een rode, een groene en een gele track.