Bobbejaanland

Bobbejaanland evacueert Monorail: bezoekers na veertig minuten bevrijd met ladder

Bezoekers van Bobbejaanland hebben in het paasweekend vastgezeten in de Monorail. De attractie liep zondagmiddag rond 16.45 uur vast. Het duurde ongeveer veertig minuten voordat alle bezoekers bevrijd konden worden, vertelt een woordvoerster aan Looopings.

Daarvoor werd een ladder gebruikt. Passagiers moesten zelfstandig uit de trein stappen en naar beneden klauteren. Volgens een ooggetuige zorgde dat bij minimaal één persoon voor lichte paniek. Uiteindelijk kwam iedereen heelhuids met beide benen op de grond terecht.

De trein was stil komen te staan ter hoogte van familieachtbaan Oki Doki, op enkele meters hoogte. Er zijn twee Monorail-stations in Bobbejaanland: bij waterglijbaan Big Bang en bij de hoofdingang. Op dagen met veel schoolreisjes blijft de attractie vaak dicht vanwege overlastgevende jongeren.



Sledge Hammer

Een andere Bobbejaanland-attractie is inmiddels weer open na een langdurige technische storing. Bezoekers kunnen sinds enkele dagen opnieuw een ritje maken in de 42 meter hoge slingerende schijf Sledge Hammer.