Fans Europa-Park kraken nieuw restaurantconcept tot op het bot af: 'Echt héél slecht'

Een dagje Europa-Park? Eén restaurant kun je maar beter overslaan, zo waarschuwen twee ervaringsdeskundigen. De makers van de Nederlandstalige Europa-Park-podcast After Park Lounge probeerden het vernieuwde etablissement Don Quichotte uit. Ze vielen van de ene verbazing in de andere - en niet in positieve zin.

Europa-Park-connaisseurs Marwin van de Hoeve en Jaffeth Parinussa vertellen over hun ervaring in de meest recente aflevering van hun podcast. Don Quichotte serveert tegenwoordig Texaanse en Mexicaanse gerechten, maar beide heren waren op zijn zachtst gezegd niet onder de indruk. Dat begon al bij het bestellen.

Hoewel ze vóór 15.00 uur binnenkwamen, mochten ze van de bediening niets kiezen van de middagkaart. Toen bleef er niet veel meer over: wat burgers en nacho's. "Het duurde sowieso twintig minuten voordat de eerste medewerkster kwam om ons te vragen wat we wilden", aldus Parinussa.



Bedrogen

Van de Hoeve had zin in chili con carne, maar kon die vanwege het tijdstip niet los bestellen. Uiteindelijk koos hij voor een cheeseburger met chili con carne voor 22,50 euro, waarbij de chili con carne ontbrak. En het broodje? "Dat was echt zo'n Albert Heijn-burger." De fijnproever voelde zich bedrogen. "Heel eerlijk: ik vond dit een rip-off. Zeker voor 22,50 euro."



Parinussa sluit zich daarbij aan. "Dit was echt héél slecht." Toen gevraagd werd naar de ontbrekende chili con carne, kon de serveerster het gerecht plotseling wél los leveren. "Daar hebben we de bediening op aangesproken. Dat duurde weer een hele tijd." Podcastmaker Van de Hoeve werd er zo chagrijnig van dat hij het er uiteindelijk bij liet zitten.



McDonald's

Hij heeft een dringend advies voor mensen die nog naar Europa-Park gaan: eet elders. "Ergens, maar niet bij Don Quichotte." Parinussa: "Nee, dat moet je echt overslaan. Het was écht, écht slecht." Hij at even later een beter belegde hamburger bij de McDonald's, voor 2,35 euro. Van de Hoeve: "Dat is gewoon een factor tien, hè?"



De bediening én het eten stelden niets voor. "Ik vond dit serieus een rip-off. Mij niet meer gezien daar." Hij beoordeelt zijn ervaring met het rapportcijfer 2. Zijn collega vult aan: "Ik wil iedereen met hoge spoed aanbevelen om daar absoluut niet heen te gaan, het is echt slecht. Wegblijven daar, want dat is helemaal niks."