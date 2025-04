Video: nieuwe show in het Efteling Wonder Hotel met Juul Verreweg en een pratende muis

Efteling

Het Efteling Wonder Hotel heeft een nieuw gezicht: Juul Verreweg. Wie blijft slapen in het vernieuwde hotel kan kijken naar een speciale entertainmentact met het personage. In de lobby verschijnt de zogenoemde WonderVaarder voor een ruim twintig minuten durende kindershow.

De rol van Juul Verreweg, die zowel door mannen als vrouwen gespeeld kan worden, lijkt geïnspireerd te zijn op de beroemde ontdekkingsreiziger Jules Verne. Tijdens de kleinschalige interactieve voorstelling worden jonge toeschouwers voorbereid op hun naderende bedtijd.

Net als Verne gaat Verreweg op reis. De WonderVaarder verzamelt dromen in bollen, om er vervolgens DroomStoom van te kunnen maken. Dat gebeurt met behulp van de WonderDroomMobiel Moby, een soort robothond in de vorm van een steampunk-achtige rijdende kast.



Felix Helix

Volgens het verhaal is het Efteling Wonder Hotel een luchtkasteel dat 's nachts - een kwartier na bedtijd - opstijgt met behulp van de DroomStoom. De dromen worden wel eerst gecontroleerd door mede-WonderVaarder Felix Helix, een weesmuis die tegenwoordig zijn eigen laboratorium heeft ín Moby. Hij laat zich horen met behulp van een muisvertaler.



De show bevat verschillende verwijzingen naar luchtvaart, de Efteling én het Efteling Wonder Hotel. In de hotelkamers komen al langer Efteling-muisjes voor. Eerdere schetsen toonden een speciaal kostuum voor Verreweg, maar op dit moment draagt het personage een oude jas van de Gekke Hoedenmaker uit Efteling Wonderland in 2022.