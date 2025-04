Karls Erlebnis-Dorf Elstal

Nieuwe Duitse attractie staat in het teken van döner kebab... met aardbeien

Een pretpark in Duitsland heeft deze maand een nieuwe attractie geopend die letterlijk draait om döner kebab. In de vliegtuigmolen Erdbeer-Döner, gelegen in Karls Erlebnis-Dorf Elstal, nemen bezoekers plaats in twaalf vliegende aardbeien. De vleugels moeten ingrediënten als uitjes en sla voorstellen.

Het concept hangt samen met een nieuwe specialiteit in het Duitse attractiepark: aardbeiendöner, verkrijgbaar bij het Erdbeer-Döner Restaurant. Karls spreekt over "een heel bijzondere smaakbeleving". Er zijn varianten met kip, kalfsvlees of gegrilde groenten.

"Hier ontmoet het fruitige aardbeienaroma de hartige kruiden van een klassieke kebab: een ervaring die u niet mag missen." Er is ook een winkeltje met onder meer kebabvorkjes. Men kondigde het project vorig jaar aan op 1 april. Veel fans dachten aan een grap, maar daar bleek uiteindelijk geen sprake van te zijn.



Toverland

De attractie is een 20 meter hoge sky fly van de Duitse fabrikant Gerstlauer, vergelijkbaar met Pixarus in Toverland en Wild Wings in Duinrell. Passagiers kunnen met behulp van de vleugels naast de gondels zelf bepalen of ze over de kop gaan.



Op het oorspronkelijke ontwerp was het apparaat vormgegeven als een enorme vleesspies met een stuk döner eraan, in de vorm van een aardbei. Uiteindelijk kreeg de attractie een iets ander uiterlijk: de langwerpige paal moet nu dönerpapier voorstellen. Daar werd een gigantische vork aan bevestigd.