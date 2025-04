Movie Park Germany

Nieuwe stunts en ander verhaal in stuntshow Movie Park Germany

De grote stuntshow van Movie Park Germany is vernieuwd. In 2023 presenteerde het Duitse pretpark de voorstelling Operation Red Carpet in de openluchtarena Studio 6. Vanaf dit jaar wordt de productie verzorgd door een nieuw team. Er kwamen nieuwe stunts én de verhaallijn is aangepast.

De show speelt zich nog steeds af in Hollywood, onder dezelfde naam. Wel werden enkele onderdelen toegevoegd, waaronder een schans en een Globe of Death: een grote bal waar motoren in rijden. Eerder bevatte de voorstelling de "grootste quarterpipe van Duitsland". Dat element ontbreekt voortaan.

De verhaallijn gaat nu over een opkomende regisseur die zijn eerste prestigieuze award - de Golden S.A.M. - meeneemt naar filmopnames. "Wanneer de hoofdrolspelers niet op tijd op de set verschijnen en plotseling elk spoor van zijn trofee ontbreekt, wordt het al snel duidelijk dat er iets mis is op het terrein van de studio", luidt de beschrijving.



Italië

Het vorige verhaal draaide om een prijsuitreiking in het bijzijn van de fictieve filmsterren Angelina Croft en James McDean. Destijds werkte Movie Park samen met stuntteam Folco Darix. Dit seizoen is een nieuwe crew aan het werk. De stuntmensen hebben ervaring in zusterparken Parque Warner in Spanje en Mirabilandia in Italië.