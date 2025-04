Efteling

Tweehonderd uur werk: Efteling-attractie Vliegende Hollander één op één nagebouwd in videogame

Een toegewijde Efteling-fan heeft videogame Parkitect gebruikt om De Vliegende Hollander één op één na te bouwen. De maker, die zichzelf Mr Unit noemt, begon twee jaar geleden met een digitale replica van de bekende waterachtbaan. Tweehonderd uur gamen later werd het project afgerond, op eerste paasdag.

Een toepasselijke datum, want volgens de legende voer spookkapitein Willem van der Decken op die dag tegen alle regels uit. Pretparksimulator Parkitect kan gezien worden als een geavanceerde 3D-versie van de klassieke RollerCoaster Tycoon-spellen. Het was een grote uitdaging om de Efteling-attractie na te maken, vertelt de initiatiefnemer.

Hij spreekt over "meerdere tegenslagen". "En het project is meerdere malen aangepast om zo mee te groeien met de aanpassingen die bij de echte Vliegende Hollander in de Efteling zijn doorgevoerd, waaronder de vernieuwde watervalscène en de overkapping bij de uitgang." Uiteindelijk waren voor de remake tienduizenden objecten nodig.



Dubbel station

Vanwege de beperkingen van Parkitect werden meer dan twintig verschillende modificaties gebruikt, waaronder een optie om voorwerpen een waterkleur te geven en een op maat gemaakte Vliegende Hollander-boot. Ook het creëren van een dubbel station bleek een hele opgave: dat is normaal niet mogelijk in de game.



In een ruim vier minuten durende YouTube-video toont de Parkitect-expert het eindresultaat. Daarin zien we hoe virtuele bezoekers een ritje maken in de coaster, die ook van binnen volledig aangekleed is zoals in het echt.