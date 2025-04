Disneyland Paris

Foto's: dit is de vernieuwde Lego Store van Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft een volledig vernieuwde Lego Store. Nadat de grote Lego-winkel in Disney Village vorig jaar werd gesloten voor een verbouwing, konden bezoekers maandenlang terecht in een tijdelijke shop. Inmiddels is de make-over afgerond. Afgelopen week vond de officiële heropening plaats.

Sindsdien is het opvallend druk: er staat zelfs een wachtrij met dranghekken voor de ingang. De façade van de winkel wordt voortaan gekenmerkt door Mickey Mouse als tovenaarsleerling, bij een opengeslagen boek en een golf. Het tafereel - gemaakt van Lego-stenen - is gebaseerd op de film Fantasia uit 1940.

Bij de etalageruit is een fotopunt gerealiseerd met een Lego-replica van het kasteel van Doornroosje. Daar staan Disney-personages als Lego-poppetjes naast. Bezoekers kunnen plaatsnemen op een bankje bij Minnie Mouse. Pluto begint af en toe te blaffen.



Attractieposters

Ook in de winkel zelf zijn verschillende verwijzingen naar de Disney-parken terug te vinden. Zo hangen er replica's van attractieposters, maar dan met Lego-figuren. Het hart van de shop bestaat uit Mickey Mouse die water omhoog laat vliegen, omringd door betoverde bezemstelen; eveneens een scène uit Fantasia.



De beroemde muis wordt omringd door Marvel- en Star Wars-personages. Verder zien we een grote videomuur en een speciale hoek om zelf minifiguren te bouwen. Voorheen was het interieur van The Lego Store felgeel. Nu is gekozen voor een meer sobere inrichting, met witte kasten en een zwart plafond.



Harry Potter

De winkel biedt niet alleen Lego-sets aan gebaseerd op Disney: ook reguliere Lego-collecties en concurrenten als Harry Potter kregen een plekje. Sommige producten zijn exclusief verkrijgbaar in de winkel in Disney Village. Tegelijk met de heropening van de Lego-shop opende ernaast ook de nieuwe interieurwinkel Deco by Disney.