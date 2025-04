Alton Towers Resort

Pretparkgroep onder vuur na bizar Instagram-bericht over dramatisch achtbaanongeluk

De Engelse pretparkgroep Merlin Entertainments wekt verbazing met een bizar Instagram-bericht. Op het account Merlin Annual Pass UK, dat abonnementen voor de verschillende Merlin-parken promoot, verscheen een tekst die refereert aan een gruwelijke achtbaanongeluk. Inmiddels is de foto verwijderd.

Het ging om een afbeelding van de beruchte attractie The Smiler in Alton Towers, de rollercoaster met de meeste inversies ter wereld. Passagiers gaan veertien keer over de kop. Toch is The Smiler vooral omstreden vanwege een dramatisch ongeluk in juni 2015.

Twee treinen knalden toen op elkaar door een menselijke fout. Door de klap moest twee passagiers hun benen laten amputeren. Het zorgde voor een wereldwijde discussie over de veiligheid van attractieparken. De bezoekersaantallen van Alton Towers stortten in en eigenaar Merlin Entertainments besloot bijna tweehonderd banen te schrappen als onderdeel van bezuinigingsmaatregelen.



Legs? Gone

Hoewel The Smiler in 2016 heropende, blijft het incident aan het park kleven. Toch plaatste Merlin Annual Pass UK vanmiddag doodleuk een foto van The Smiler met een absurde beschrijving die verwijst naar de beenamputaties: "Benen? Weg." De volledige Engelstalige tekst luidde: "Legs? Gone. Voice? Hoarse. Regrets? Absolutely none."



Hoewel de foto snel werd verwijderd, doen screenshots van het bericht nog steeds de ronde op social media. Fans reageren verontwaardigd. "Dit is dus waarom je ChatGPT niet moet gebruiken om je captions te schrijven", meldt de European Coaster Club bijvoorbeeld op X. Die post is in enkele uren al 40.000 keer bekeken.