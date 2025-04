Efteling

Youtubers proberen te eten in Efteling-attractie: snacks vliegen alle kanten op

De leden van het populaire YouTube-kanaal Bankzitters hebben een poging gewaagd om snacks te eten in een Efteling-attractie. In een video van ruim veertig minuten is te zien hoe een hond bepaalt welke opdrachten de bekende youtubers moeten uitvoeren. Ze eindigen in Sirocco, de bootjesmolen van de Efteling.

Daar proberen Milo ter Reegen, Raoul de Graaf, Matthyas het Lam en Robbie van de Graaf in tweetallen om zo veel mogelijk snackbarvoedsel te verorberen terwijl de carrousel gaat draaien. Dat leidt uiteraard tot rondvliegende snacks en kleding vol met saus.

De opdracht luidde "eten in een attractie van een pretpark". In de begeleidende tekst benadrukte de Efteling dat dit normaal gesproken niet de bedoeling is én dat de Bankzitters zelf al moesten schoonmaken. De opnames vonden na sluitingstijd plaats. In de video start het Efteling-gedeelte na 35 minuten.



Kookpotten

Sirocco, onderdeel van het themadeel Wereld van Sindbad, opende in 2022 als de opvolger van Efteling-klassieker Monsieur Cannibale uit 1988. Bij een transformatie werden de oude kookpotten vervangen door handelsschuitjes. Tijdens een ritje trotseren bezoekers een storm.