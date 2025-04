Efteling

Een sprookje om naar uit te kijken: tijdelijke expositie rond Efteling-figuur Langnek

Bezoekers van het Anton Pieck Museum in Gelderland leren vanaf vandaag alles over een iconische Efteling-bewoner: Langnek. Het sprookjesfiguur staat centraal in een nieuwe expositie met de toepasselijke ondertitel "Een sprookje om naar uit te kijken".

De tijdelijke tentoonstelling bestaat uit achttien originele ontwerpen van Anon Pieck, aangevuld met technische tekeningen, historische foto's en andere bijzondere objecten, waaronder Langnek-souvenirs. De tekeningen worden geleend van de Efteling. Enkele souvenirs zijn afkomstig uit de privécollectie van liefhebber Carlo van Schijndel.

Op de achtergrond klinkt het bijbehorende verhaal, dat ook te horen is in het Sprookjesbos. Langnek zit al 73 jaar in de Efteling als onderdeel van het sprookje De Zes Dienaren. In de expositie is te zien hoe zijn uiterlijk zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. De huidige versie van het personage werd ontworpen door Piecks opvolger Ton van de Ven.



Pop zonder hoofd

Verder kunnen museumbezoekers zichzelf laten vereeuwigen als Langnek, dankzij een speciale pop zonder hoofd. Wie interesse heeft, kan tot eind maart 2026 terecht in de gemeente Hattem. Eerder zette het museum drie andere Pieck-sprookjes in de schijnwerpers: Roodkapje, Hans en Grietje en De Wolf en de Zeven Geitjes.