Attractiepark de Waarbeek

Oudste pretpark van Nederland lanceert retro-merchandise met nostalgisch logo

Het oudste pretpark van Nederland heeft speciale retro-merchandise uitgebracht. Attractiepark de Waarbeek in Hengelo ontwikkelde een souvenircollectie gebaseerd op vervlogen tijden. Zo is het oude logo van het 101 jaar oude park nu verkrijgbaar als een gelimiteerde pin.

Er zijn driehonderd exemplaren van gemaakt. Het historische beeldmerk bestaat uit dikke, witte letters in een rood-gele cirkel. Hetzelfde nostalgische symbool verscheen op witte truien en - geborduurd - op rode T-shirts.

Op de achterzijde van de kleding wordt verwezen naar de oudste achtbaan van Nederland: de Rodelbaan uit 1930. Een karretje van diezelfde Rodelbaan vormde de inspiratiebron voor een tweede pin. Het shirt kost 29,95 euro, de trui 49,95 euro. De pins gaan voor 6,95 euro over de toonbank.



Online verkrijgbaar

Voor de zogenoemde Waarbeek Retro Collection werd samengewerkt met leverancier Pretparkwinkel.nl. De producten zijn zowel online verkrijgbaar als in het park. Wie alle items in één keer bestelt, is 84,95 euro kwijt in plaats van 93,80 euro.