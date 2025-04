Europa-Park Erlebnis-Resort

Monorail Europa-Park vastgelopen: medewerkers schieten te hulp met ladder

Bezoekers van Europa-Park hebben zaterdag geruime tijd vastgezeten in een attractie. Rond 17.00 uur viel de kleine Monorail in het Duitse pretpark stil, vermoedelijk door een technisch mankement. Een half uur later waren de passagiers nog niet bevrijd.

Europa-Park beschikt over twee verschillende monorails: de grote EP-Express en de kleine Monorail met stations in de parkdelen IJsland en Luxemburg. Het incident vond plaats bij de laatstgenoemde attractie, geopend in 1990.

Alle monorailtreinen hoopten zich achter elkaar op in themagebied Scandinavië, boven de waterpartij tussen het Fjord Restaurant en wildwaterbaan Fjord Rafting. Toen het niet lukte om de gondels in beweging te krijgen, kwamen medewerkers aanlopen met een ladder. De omgeving is toen deels afgezet.



Ontruiming

Het is niet duidelijk hoelang de ontruiming uiteindelijk heeft geduurd. De Nederlandse woordvoerder en de Duitse communicatieafdeling hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.