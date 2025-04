Attractiepark de Waarbeek

Attractiepark de Waarbeek is nu officieel Hofleverancier, als eerste pretpark van Nederland

Attractiepark de Waarbeek in Hengelo heeft vandaag een exclusieve koninklijke onderscheiding ontvangen. Het 101 jaar oude Twentse pretpark mag zich vanaf nu officieel Hofleverancier noemen. Daar hoort een speciaal wapen bij met de tekst "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier".

De Waarbeek opende in 1924. Sinds eind 2018 is het park eigendom van Kevin Moespot en zijn vrouw Janna Moespot-van der Linde. Vanaf dit jaar runt het gezin ook Drouwenerzand in Drenthe. Het predicaat Hofleverancier wordt toegewezen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een belangrijke rol spelen in de regio en minimaal honderd jaar bestaan.

Moespot ontving het predicaat uit handen van Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel, in het bijzijn van de Hengelose burgemeester Sander Schelberg. De Waarbeek-directeur ziet de bijzonder onderscheiding als een beloning voor het harde werken van de afgelopen jaren.



Nieuwe attracties

Samen met zijn team trok hij het park uit het slop. Er werd geïnvesteerd in opknapbeurten en tal van nieuwe attracties. "Met deze koninklijke onderscheiding zijn jullie vanaf vandaag een superpark en daar mag je enorm trots op zijn", liet Heidema weten bij de uitreiking.



Vorig jaar ontving de Waarbeek al de zilveren erepenning van de stad Hengelo, ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum. Het park huisvest de oudste nog werkende achtbaan van de Benelux: de Rodelbaan uit 1930. Dat is tevens één van de oudste stalen rollercoasters ter wereld.



Burgers' Zoo

Om Hofleverancier te kunnen worden, moeten bedrijven onberispelijke reputatie hebben. Ze hoeven niet daadwerkelijk aan het koninklijk huis te leveren. Wanneer een bedrijf in buitenlandse handen komt, vervalt de onderscheiding. In Nederland is de Waarbeek het eerste attractiepark met de titel. Burgers' Zoo in Arnhem ontving in 2013 een ander predicaat, namelijk Koninklijk.