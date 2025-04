Disneyland Paris

Nieuwe winkel in Disneyland Paris: kunst, woondecoraties en huishoudspullen in Disney-stijl

In Disneyland Paris is deze week een gloednieuwe winkel geopend: Deco by Disney, gelegen in Disney Village. Het assortiment bestaat uit kunstwerken, woondecoraties, boeken, beeldjes, verzamelobjecten en huishoudelijke artikelen, allemaal in Disney-stijl. Sommige producten zijn alleen in deze shop verkrijgbaar.

"De indeling en informele productpresentaties van de winkel dienen als inspiratie voor hoe deze objecten naadloos in een huiselijke omgeving kunnen worden gepresenteerd", zegt Disney over het interieur. De shop huisvest ook The Art of Disney on Demand, waarbij het mogelijk is om zelf posters te laten printen.

De façade bestaat nu uit drie driedimensionale posters met een design gebaseerd op het Disney-kasteel. Dat kunstwerk is ook te vinden in de winkel. Het nieuwe interieur is modern en licht, met veel hout. Klanten struinen langs tafels en kasten met artikelen gesorteerd op thema, waaronder Stitch, Mickey en Minnie Mouse, de prinsessen en The Nightmare Before Christmas.



Main Street-ontwerper

Ter gelegenheid van de opening werden speciale producten uitgebracht van de hand van Main Street-ontwerper Eddie Sotto: zes gesigneerde tekeningen voor 299 euro of twintig ansichtkaarten voor 49 euro, onder de noemer Disney's Roaring Twenties - The Land That Never Was.



Deco by Disney is de spirituele opvolger van The Disney Gallery, gesloten sinds mei vorig jaar. Vorige maand openden al twee andere nieuwe winkels in uitgaansgebied Disney Village: Disney Style en Disney Glamour. Het restaurant- en winkelgedeelte bij de Disney-parken ondergaat een complete metamorfose.