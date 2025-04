Walibi Belgium

Walibi Belgium presenteert 15 meter hoge vuurtoren in nieuw themagebied

Het nieuwe themagebied van Walibi Belgium is voorzien van een metershoge blikvanger. Havengedeelte Dock World opende eerder deze maand, maar nog niet alle decors waren af. Voortaan wordt de aandacht van bezoekers getrokken door een vuurtoren van 15 meter hoog.

Het decorstuk kreeg de naam Port du Wavre, een knipoog naar een bekende Normandische haven. "De vuurtoren prijkt nu trots in Dock World", meldt Walibi op social media. Voor het vervaardigen van het object werd de Belgische decorbouwer Kabuki ingeschakeld.

De constructeur, die zelf foto's van de bouw deelt, spreekt over "een baken van creativiteit, vakmanschap en een vleugje magie". "De afgelopen maanden hebben we in het geheim aan iets bijzonders gewerkt... en het is eindelijk klaar om te schitteren."



Lanceringen

Dock World draait om de nieuwe achtbaan Mecalodon, een family coaster met drie lanceringen op het water. Verder bestaat het gebied uit de attracties Turbine, Flash Back, Pulsar, Stormy en Tous en Boîte. Er zijn ook verschillende nieuwe horecagelegenheden gerealiseerd.















De bouw