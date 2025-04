Efteling

Nieuwe opnames van Efteling-muziek nu te beluisteren op Spotify en andere streamingdiensten

Op Spotify, Apple Music en andere streamingplatforms is nieuwe Efteling-muziek te beluisteren. Het gaat om speciale uitvoeringen van het Efteling-werk van wijlen componist Ruud Bos, uitgevoerd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. De opnames verschenen eerder al op YouTube.

Nu zijn de elf nummers van in totaal ruim 31 minuten ook te vinden op streamingdiensten. Ruud Bos was jarenlang de huiscomponist van de Efteling. In die hoedanigheid werd hij onder meer ingeschakeld voor de muziek van Villa Volta, Vogel Rok, Droomvlucht en Fata Morgana.

Onder leiding van dirigent Jos Pommer zijn de melodieën van die vier attracties opnieuw opgenomen. Dat gebeurde op initiatief van de Stichting Telkens Weer Ruud Bos. Ook een extra track bedoeld voor het Spookslot staat op het digitale album, dat de titel De Efteling-muziek van Ruud Bos draagt.



Violen

De productie was in handen van Bos' zoon Ruud Jan Bos. Een harmonieorkest verschilt van een symfonieorkest: in een harmonieorkest zitten geen violen. De vioolpartijen worden gespeeld door klarinetten en saxofoons. Dat is onder meer goed te horen in het Fata Morgana-nummer Eastern Jails.