Efteling

Vanaf vandaag: virtuele wachtrij actief bij Danse Macabre in de Efteling

De Efteling geeft bezoekers voortaan de kans om de reguliere wachtrij bij Danse Macabre gratis over te slaan. Het attractiepark introduceert vandaag een virtuele wachtrij bij het spookspektakel, zo'n zes maanden na de opening. Een plekje reserveren kan via de officiële Efteling-app.

Het systeem werkt hetzelfde als tijdens een pilot bij Droomvlucht, in de zomer van 2024. Daar bleek het concept een succes, vertelde directeur Fons Jurgens eind vorig jaar al in een interview met Looopings. "Virtueel wachten bij Droomvlucht is ons eigenlijk heel goed bevallen", zei hij.

"Dat is eigenlijk het beste gegaan van alle pilots die we hebben tot nu toe hebben gedaan. En als wij eerder deze uitslag hadden gehad, dan kan ik wel zeggen dat er dan ook virtueel wachten bij Danse Macabre zou zijn geweest. Dus ja, je gaat het meer zien."



Vast onderdeel

Nu voegt de Efteling de daad bij het woord. Bezoekers hebben straks drie verschillende mogelijkheden bij Danse Macabre: de reguliere wachtrij, de wachtrij voor single riders en de virtuele wachtrij, na het reserveren van een plek. In dit geval gaat het niet meer om een pilot: het is de bedoeling dat de virtuele wachtrij een vast onderdeel van de attractie wordt.



"Gasten hoeven dan niet of nauwelijks meer fysiek in de rij te staan", legt een voorlichter uit. "In de tussentijd kunnen zij bijvoorbeeld even iets gaan eten of op een andere manier hun tijd invullen. Zij krijgen een seintje in de app wanneer ze aan de beurt zijn."



Kerkhof

De virtuele wachtrij start op het kerkhof, waar het verhaal achter Danse Macabre wordt verteld. De ingang bevindt zich in de buurt van Holle Bolle Gijs, aan de rand van het Huyverwoud-plein. Nieuwe borden wijzen bezoekers de weg.



Bezoekers met een beperking kunnen kiezen of ze gebruikmaken van het virtuele systeem of de reguliere ingang. De hoofdshow van Danse Macabre, met zes draaiende koorbanken op een kantelende draaischijf, is alleen geschikt voor mensen die zelfstandig kunnen lopen. Voor personen die bijvoorbeeld gebonden zijn aan een rolstoel werd een filmruimte met speciale effecten ingericht.



Bijna acht jaar

De Efteling experimenteert al bijna acht jaar met virtuele wachtsystemen, in eerste instantie bij de Python in 2017 en later ook bij Symbolica, De Oude Tufferbaan, de Monorail bij het Volk van Laaf, Carnaval Festival en Droomvlucht. In de loop der jaren kwam men tot de conclusie dat het concept alleen werkt als optie in plaats van als verplichting.



Daggasten willen ook de mogelijkheid hebben om spontaan in de rij te gaan staan, zonder een reservering. Het heeft als gevolg dat de reguliere wachttijd wel iets zal oplopen wanneer de virtuele rij actief is. Danse Macabre heeft een theoretische capaciteit van 1253 personen per uur.